За сезон дорожники обновят 140 км КАД

За лето в Петербурге обновится 140 километров кольцевой автодороги.

Петербургские дорожные службы отремонтируют 140 километров КАД. Работы начались уже в мае. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". За летний сезон специалисты заменят дорожное полотно с использованием высококачественного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Материал отличается особой устойчивостью к износу и воздействию шипованных шин.

Если погода не внесет корректировок, планируем, что до конца лета все ремонты асфальтобетонного покрытия на КАД, запланированные на этот сезон, завершатся прокомментировали ситуацию в ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На данный момент ремонт проводится на нескольких участках автомобильной магистрали одновременно. Представители Упрдора заявили о мероприятиях на территории от Московского до Таллинского шоссе, от Мурманского шоссе до Вантового моста, а также от Вантового моста до Шафировского проспекта.

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Фото: Piter.tv