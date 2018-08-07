В южном микрорайоне Выборга началось строительство парковки

Работы ведутся в рамках муниципальной программы.

В южном микрорайоне в Выборге началось благоустройство территории около дома №45 по улице Гагарина. Там построят парковку и пешеходный участок. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В городе становится все больше и больше благоустроенных дворов. Ремонт проводится в рамках муниципальной программы. В реестр были включены десятки адресов, по которым будут восстанавливать асфальтное покрытие, обустраивать парковки и детские площадки.

На данный момент работы уже прошли во дворах на улице Акулова, 8 и Приморской, 54-56. В будущем благоустройство ждет Приморское шоссе, 2, улицу Кривоносова, 15, улицу Сухова, 5-а-7, Северную улицу, 10, Ленинградское шоссе, 28 и 28-б и другие адреса. С полным списком можно ознакомиться на сайте районной администрации.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в доме-памятнике на Крепостной улице проведут противоаварийные работы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО