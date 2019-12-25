В доме-памятнике на Крепостной улице проведут противоаварийные работы

Здание предстоит законсервировать.

В Выборге проводятся противоаварийные работы по сохранению дома №11 на Крепостной улице — объекта культурного наследия регионального значения. Об этом 14-го сентября сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Нежилой дом находится в неудовлетворительном состоянии. На проведение работ выделило средства правительство Ленинградской области. Заключен муниципальный контракт на их выполнение.

Заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко совместно с представителями комитета городского хозяйства районной администрации и технадзора осмотрел ход работ.

Здание оградили, специалисты обследовали его текущее состояние. Теперь ведется проектирование необходимых работ. Предполагается провести реконструкцию до конца года.

Чтобы дом не разрушался, предстоит провести его консервацию: защитить вертикальные поверхности стен и верхнюю кирпичную кладку, не допустить проникновения осадков внутрь здания, провести работы по гидроизоляции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Смоляном мысе в Выборге продолжается благоустройство.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО