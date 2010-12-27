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В Ленобласти подготовились к первому снегу и гололедице
Сегодня, 12:30
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Alena_Zinovieva

В Ленобласти подготовились к первому снегу и гололедице

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На трассах 47-го региона будут работать до 300 единиц спецтехники.

В четверг, 19 сентября, дорожники Ленобласти перешли на усиленный режим работы в преддверии первого снега и заморозков. Об этом заявила пресс-служба комитета по дорожному хозяйству.

По словам специалистов, сейчас начинается период температурных перепадов: когда днем воздух прогревается, а ночью опускается ниже нуля. При таких погодных условиях возможно образование гололедицы на дорогах. В связи с этим на трассах 47-го региона будут работать 300 единиц спецтехники.  

Ранее мы писали, что ночь на 19 сентября оказалась самой холодной за осень в Петербурге.

Фото: pixabay.com

Теги: гололедица, дорожники, погода в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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