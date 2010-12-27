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Ночь на 19 сентября оказалась самой холодной за осень в Петербурге
Сегодня, 11:34
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IRINA_CHALKINA

Ночь на 19 сентября оказалась самой холодной за осень в Петербурге

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Термометры опустились до +2,9 градусов. 

Ночь на четверг, 19 сентября, признана самой холодной за всю очень в Северной столице. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Термометры опустились до +2,9 градусов.

Питер штампует холодные ночи... Минувшая ночь вновь стала самой холодной с начала осени

отметил он

Напомним, что к концу рабочей недели жителей Ленобласти ждут ночные заморозки. Столбики термометра в ночь на пятницу опустятся до минус 1-3 градусов. 

В МЧС отметили, что в Петербурге ситуация немного позитивнее: температура воздуха ночью достигнет 5 градусов, а днем остановится на 8.  Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург представлен в топ-5 городов с самыми интересными военно-историческими музеями и парками.

Фото:кадр из фильма "Сияние"

Теги: новости спб, общество, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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