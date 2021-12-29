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Дорожники Ленобласти за каникулы очистили от снега и наледи 110 км трасс
Сегодня, 15:56
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Дорожники Ленобласти за каникулы очистили от снега и наледи 110 км трасс

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Техника и рабочие трудились круглосуточно, обеспечивая безопасный проезд транспорта.

В понедельник, 10 января, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что за новогодние праздники дорожники очистили от снега и наледи 110 тыс. км региональных трасс и обочин.

Отмечается, что данный показатель самый высокий за последние несколько лет. Техника и рабочие трудились круглосуточно, обеспечивая безопасный проезд транспорта. В дни снегопада на линии одновременно работало более 400 единиц спецтехники.

В администрации сообщили, что на особом контроле находится очистка остановок, тротуаров и пешеходных дорожек. 

Поскольку в середине недели ожидают резкое потепление и мокрый снег, водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

В Ленобласти 10 января ожидаются морозы, небольшой снег и гололедица на дорогах.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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