Дорожники Ленобласти за каникулы очистили от снега и наледи 110 км трасс

Техника и рабочие трудились круглосуточно, обеспечивая безопасный проезд транспорта.

В понедельник, 10 января, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что за новогодние праздники дорожники очистили от снега и наледи 110 тыс. км региональных трасс и обочин.

Отмечается, что данный показатель самый высокий за последние несколько лет. Техника и рабочие трудились круглосуточно, обеспечивая безопасный проезд транспорта. В дни снегопада на линии одновременно работало более 400 единиц спецтехники.

В администрации сообщили, что на особом контроле находится очистка остановок, тротуаров и пешеходных дорожек.

Поскольку в середине недели ожидают резкое потепление и мокрый снег, водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

В Ленобласти 10 января ожидаются морозы, небольшой снег и гололедица на дорогах.

Фото: Piter.tv