За сутки дорожники Ленобласти очистили от снега почти 8 тыс. км обочин и покрытия

На борьбу со стихией вышли более 300 единиц спецтехники.

За последние сутки в Ленобласти прошла очистка 8 тыс. км дорог и обочин от снега и обочин от снега и льда. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

На борьбу со снегом, выпавшим в конце марта, вышло более 300 единиц спецтехники. Судя по прогнозам, неблагоприятные погодные условия продержатся в Ленобласти ещё 3 дня. Максимальная высота снежного покрова составит 18 сантиметров, а ночная температура может понижаться до -10 градусов.

Напомним, что обращения по поводу неблагоприятной обстановки на дорогах можно направлять на "горячую" линию "Ленавтодора" 8(812) 251-42-84, либо в Telegram-канал дорожников региона.

Ранее мы сообщили о том, что

Видео: Telegram / админка Ленобласти