Мужчина выстрелил в жителя Мурино из перцового пистолета в ходе дорожного конфликта

Подозреваемый скрылся с места происшествия, позже его задержали по "горячим следам".

В воскресенье, 7 августа, в полицию поступило сообщение от жительницы Мурино о том, что у дома 9 к2 по проспекту Авиаторов Балтики неизвестный выстрелил в её 30-летнего мужа. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, выстрел из перцового пистолета прогремел в ходе дорожного конфликта. Подозреваемый скрылся с места происшествия, позже его задержали по "горячим следам": им оказался 29-летний мужчина.

Задержанный доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан мужчина, швырнувший двухлетнего сына об асфальт.

Видео: Piter.TV