Дорожный комитет поделился фотографиями ремонта трассы в Волосовском районе

Ремонт областных дорог в Волосовском районе проходит среди самых красивых полей Ленобласти.

Дорожный комитет Ленинградской области опубликовал фотографии ремонтных работ на дороге Волосово - Гомонтово - Копорье. В публикации ведомства говорится, что ремонт уже близится к завершению: на первом участке от Терпилиц до федеральной трассы "Нарва" уже завершен основной комплекс работ, на втором - от Лашковиц до Копорья - идет укладка верхнего слоя асфальта.

Фотографии процесса на втором участке ведомство разместило на своей странице, описав окружающие поля Волосовского района как "самые красивые в Ленобласти".

В заметке также приводятся планы ремонта дорог на ближайшее время: будет обновлен выезд на Гостилицкое шоссе и ожидаются существенные продвижения в реконструкции Колтушского шоссе.

Две масштабные дорожные стройки в Ленобласти попали на 360-градусные панорамы.

Фото: ВКонтакте/Дороги Ленинградской области