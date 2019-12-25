  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дорожный комитет поделился фотографиями ремонта трассы в Волосовском районе
Сегодня, 14:23
171
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Дорожный комитет поделился фотографиями ремонта трассы в Волосовском районе

0 0

Ремонт областных дорог в Волосовском районе проходит среди самых красивых полей Ленобласти.

Дорожный комитет Ленинградской области опубликовал фотографии ремонтных работ на дороге Волосово - Гомонтово - Копорье. В публикации ведомства говорится, что ремонт уже близится к завершению: на первом участке от Терпилиц до федеральной трассы "Нарва" уже завершен основной комплекс работ, на втором - от Лашковиц до Копорья - идет укладка верхнего слоя асфальта. 

Фотографии процесса на втором участке ведомство разместило на своей странице, описав окружающие поля Волосовского района как "самые красивые в Ленобласти". 

В заметке также приводятся планы ремонта дорог на ближайшее время: будет обновлен выезд на Гостилицкое шоссе и ожидаются существенные продвижения в реконструкции Колтушского шоссе. 

Две масштабные дорожные стройки в Ленобласти попали на 360-градусные панорамы. 

Фото: ВКонтакте/Дороги Ленинградской области

Теги: волосово, волосовский район, гомонтово, дороги ленобласти, дорожный комитет, копорье, поля ленобласти, ремонт трассы, укладка асфальта
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии