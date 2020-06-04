  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:52
28
lizapoluda
Код вставки плеера

Дорожный комитет намерен привлечь к ответственности "светофорного маньяка" в Ломоносовском районе

0 0

Мужчина неоднократно покушался на устройство.

Утром в четверг, 4 июня, камера видеонаблюдения запечатлела  мужчину, который в течение нескольких месяцев пытается избавиться от светофора на Гостилицком шоссе в Ломоносовском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального дорожного комитета.

Злоумышленника заметили дорожники: они уже несколько раз безуспешно принимали меры против вандализма. Так, чтобы избежать очередной попытки вскрытия шкафа с панелью управления, на его двери был заранее установлен амбарный замок. Однако на этот раз хулиган пустил в ход болгарку. С помощью инструмента он вскрыл щиток и оборвал провода.

На месте происшествия уже побывали сотрудники полиции. Неизвестному борцу со светофором грозит уголовное дело за создание угрозы для жизни водителей и пассажиров.

Ранее мы рассказали о том, что полиция задержала несовершеннолетнего жителя Ленобласти за кражу денег.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии