Дорожные строители запустили воздушного змея на Луначарского

Запускал ли воздушного змея кто-то еще из команды, неизвестно.

Днем в понедельник, 22 июня, дорожные строители решили запустить воздушного змея в Выборгском районе. На кадрах видно, что рабочий бегает по перекрытым трамвайным путям, пытаясь удержать змея в воздухе. Об этом сообщили в "Мегаполисе".

Горожане рассказали, что забавное поведение мужчины заметили у дома №56к1 на проспекте Луначарского. Мужчина бежал по путям в сторону улицы Есенина. Судя по кадрам, в этот момент рабочий был счастлив.

Ранее мы писали, что медведица переводила медвежат через дорогу в Нижне-Свирском заповеднике.

Фото: скриншот видеозаписи / "Мегаполис"