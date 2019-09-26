Медведица переводила медвежат через дорогу в Нижне-Свирском заповеднике

Медведи шли с болота в лес.

Днем в понедельник, 22 июня, волонтеры Нижне-Свирского заповедника поделились кадрами "вынужденной пробки" в соцсети.

Во время того, как специалисты поехали на научные работы, дорогу им преградили мать-медведица и медвежата, которые не хотели переходить песчаную дорогу. Семейство шло с болота в лес. Молодые медвежата отвлекались на окружающую местность, а когда увидели машину, так и вовсе застыли на месте.

Медведица родила примерно в январе, в берлоге. За время зимней спячки новорожденные детеныши превратились в крепко стоящих на лапах активных медвежат.

Ранее мы писали, что медведи из РКЦ "Велес" спасаются от жары холодным душем из шланга.

Фото: vk.com/n_svirsky