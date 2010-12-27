В Петергофе из-за дорожных работ изменили пять автобусных маршрута

С 5 по 11 августа автобусы №349, 351А, 351Б, 353 и 103 будут объезжать Собственный проспект.

В Петергофе с 5 по 11 августа изменят свои маршруты автобусы №349, 351А, 351Б, 353. Это связано с дорожным ремонтом на Собственном проспекте. Об этом сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

Маршрут № 349 пройдет от конечной остановки "Баушевская улица" по ул. Халтурина, бульвару Красных Курсантов и далее по действующей трассе до конечной остановки "Ломоносов, вокзал".

Маршрут №351Б пройдет от конечной остановки "Железнодорожная станция Старый Петергоф" по ул. Хатурина, разворот на Баушевской ул., ул. Халтурина, бульвар Красных Курсантов, далее по действующей трассе до конечной остановки "Новый Петергоф".

Маршруты №№ 351А, 353 пройдет от конечной остановки "Новый Петергоф" по действующей трассе до Санкт-Петербургского шоссе, далее по Санкт-Петербургскому шоссе, бульвару Красных Курсантов, ул. Халтурина до конечной остановки "Баушевская улица".

"Коммерческий" автобус № 103 направили по объездной трассе.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Смольный заплатит около миллиарда за проект строительства коричневой ветки метро.

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