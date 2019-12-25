Михайловскую и Ленсоветовскую дороги в Петербурге отремонтируют по "зеленой" технологии

Город уже начал поиск подрядчика для работ на этих дорогах.

Ленсоветовскую и Михайловскую дороги в Петербурге отремонтируют по новой "зеленой" технологии. Как рассказали в пресс-службе Смольного 11 июня, для создания нового асфальта повторно используют измельченное старое покрытие.

Известно, что метод холодной регенерации позволяет снизить стоимость ремонта на 30% и обойтись без вывоза старой асфальтобетонной крошки и грунта на полигон. Слоем основания будет грунт существующей дороги, а нижним слоем – крошка. Впервые такую технологию применили в 2019 году при ремонте Бестужевской улицы, эксперимент показал хорошие результаты.

Смольный уже ищет подрядчика для работ на упомянутых дорогах, цена контракта составляет 131,68 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что ГАТИ накажет дорожного подрядчика за несогласованный ремонт на Приморском проспекте.

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