ГАТИ накажет дорожного подрядчика за несогласованный ремонт на Приморском проспекте

Инспекция не смогла вовремя предупредить автомобилистов об ограничении движения на участке.

ГАТИ выявила на Приморском проспекте факт производства дорожных работ, о которых не уведомили инспекцию. Как сообщается в официальном группе ведомства "ВКонтакте", ГАТИ не получала сведений о грядущих работах и не смогла проинформировать автомобилистов об ограничении движения транспорта.

Работы по восстановлению дорожного покрытия на участке 70 велись без ограждений, автомобильное движение было замедленным и неудобным. Подрядчика, ОАО "Коломяжское", ждет штраф в размере от 550 тысяч рублей до 1,3 миллиона рублей, уже возбуждено уголовное дело. Также фигурантом "административки" стал городской "Водоканал", который на этом же участке ремонтировал водопроводные сети. К предприятию предъявили претензию о производстве работ после истечения срока действия ордера, "Водоканалу" придется заплатить до 500 тысяч рублей.

Также мы рассказывали, что "Водоканалу" грозит штраф за несогласованную реконструкцию водопровода на Ветеранов.

Фото: ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"