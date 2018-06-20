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Дороги к Гатчине отремонтируют за 37,8 млн рублей
Сегодня, 10:55
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nastya960

Дороги к Гатчине отремонтируют за 37,8 млн рублей

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Работы должны завершиться осенью.

К 30 сентября в районе деревни Пудомяги в порядок приведут автомобильные дороги "Красное Село – Гатчина – Павловск" и "Никольское – Воскресенское", также в части села Никольское отремонтируют к 30 октября. Об этом сообщают городские СМИ.

Участок в деревне Пудомяги составляет 1,4 километра, тротуара – 1,6 километра. В Никольском отремонтируют 1,68 километра трассы и 1,5 километра тротуара. Каждый день в течение часа по дороге проезжают более 120 автомобилей.

На все работы из бюджета Ленинградской области выделят 37 878 424, 92 рублей.

Ранее на Piter.TV: ГАТИ: с 28 марта Петербург ожидают новые перекрытия дорог.
Фото: Piter.TV​​​​​​​

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Теги: асфальт, гатчина, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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