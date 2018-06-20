ГАТИ: с 28 марта Петербург ожидают новые перекрытия дорог

Чиновники Петербурга рассказывают об ограничениях движения, которые будут действовать с конца марта.

ГАТИ Петербурга предупреждает о новых ограничениях движения на улицах города. Они вступят в силу 28 и 29 марта. На ремонт некоторых участков у специалистов уйдет более месяца.

С 28 марта по 24 апреля будет остановлено движение по Новому шоссе в поселке Белоостров, начиная от Сестрорецкого и заканчивая Белоостровским шоссе. Также недоступен для водителей станет технологический проезд. На территории будут устанавливать временное ограждение от "ЗСД".

Также проезд перекроют в районе Ушаковского ручья. По Советскому переулку будет запрещено движение транспортных средств по 25 мая. Работники "Мостотреста" в поселке будут устанавливать временное ограждение. Объехать участок можно по Приморскому шоссе, Уютной и Детской улицам.

С 28 марта по 26 апреля сотрудники дорожной службы перекроют перекресток между Коллонтай и Искровским проспектом. Там будут обустраивать инженерные сети. С 29 марта реконструкция теплосети остановит движение автомобилей по Сиреневому бульвару, от художников до Ивана Фомина. Работы будут вестись по первое апреля.

Фото: Piter.tv