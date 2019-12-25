Дороги Петербурга покроют инновационным асфальтом

Также состав смеси перед применением будет проверен в лаборатории.

В Петербурге на 2021 год запланирован ремонт дорог и тротуаров на 46 адресах общей площадью 1,81 миллиона квадратных метров и протяженностью 99,5 километра. Как рассказал начальник управления контроля качества и внедрения инноваций Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) Андрей Демин, в этом году при ремонте будет использовано инновационное покрытие.

Мы сможем выбрать состав асфальтобетонной смеси в зависимости от той нагрузки, которая требует покрытие. Учитываются плюсовые температуры, самые высокие, и отрицательные самые низкие за последние 20 лет. Андрей Демин

Также состав смеси перед применением будет проверен в лаборатории. Благодаря этому заранее можно узнать, как будет вести себя асфальт до момента укладки.

На ремонт трассы от Петербурга до границы Белоруссии выделят 2 млрд рублей.

Фото: Piter.tv