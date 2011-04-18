Дорогу через Кипрушино до Вознесенья обновили в Ленобласти

Кроме того, запланирован ряд работ в других районах.

В Подпорожском районе Ленобласти полностью обновили дорогу через Кипрушино и до Вознесенья. Об этом региональные дорожники сообщили в своём Telegram-канале.

Кроме того, запланирован ряд работ в других районах. Речь идёт об обновлении проезжей части от Марьино до Ольгино в Ломоносовском районе, а также о замене двухкилометрового участка асфальта в Кикерино на Гатчинском шоссе.

Также специалисты напомнили, что в 2021 году был обновлён второй путь в Низино, который начинается от Нового Петергофа.

Ранее мы сообщили о том, что в Киришах завершен важный этап строительства нового моста через реку Волхов.

Фото: Telegram / Dorogi_lo