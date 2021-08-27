Стадион на улице Офицерской будет доступен для всех желающих заниматься спортом

Депутатский корпус Выборга уже договорился с учебным заведением.

После ремонта стадион, расположенный на улице Офицерской, будет доступен для всех желающих. О договоренности с учебным заведением местным жителям сообщили представители депутатского корпуса.

По словам депутата Законодательного собрания Ленобласти Олега Петрова, обновленный современный стадион будет отвечать всем требованиям. Стадион обновят не только для проведения соревнований, но и для местных жителей, которые смогут приходить и заниматься спортом. Петров добавил, что на территории заведения будет действовать пропускная система.

Повторную встречу с жителями Папулы спустя неделю провели депутаты областного ЗакСа Олег Петров и Михаил Макаров. Активные жители микрорайона пожаловались на отсутствие доступа на берег бухты Защитная. Доступ заблокирован после установки учебным заведением забора. Горожане попросили депутатов создать прогулочную дорожку.

Закрывать, перекрывать проходы никто не будет. 20 метров — это полоса общего пользования, берег. Все имеют право свободно по ней гулять. Анна Каграманян, председатель комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Выборгского района

Жителей беспокоит и вопрос организации системы канализации нового жилищного комплекса на берегу бухты. В скором времени депутаты и специалисты комитетов обсудят данный вопрос с застройщиком и "Леноблводоканалом". Также горожане пожаловались на неудовлетворительное состояние дороги, ведущей к Станции юных натуралистов. По словам депутатов, вопрос её ремонта и устройства освещения уже активно обсуждается. Также областной ЗакС решает вопрос с заброшенными гаражами и думает об организации удобного подхода к контейнерной площадке.

Также в планах города — очистка зелёной зоны горы Папула от несанкционированных свалок и мусора, установка новой детской площадки и организация безопасного движения.

Ранее мы писали, что в Выборге обновят центральный водовод.

Видео: МГ "Наш Город"