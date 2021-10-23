Дополнительный поезд сообщением Петербург — Минск запустят в ноябре

Из Северной столицы состав отправится с Витебского вокзала 4 ноября в 21:46.

Новый поезд №251/252 сообщением Петербург — Минск будет курсировать в ноябрьские праздники. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД 11 октября.

Из Северной столицы состав отправится с Витебского вокзала 4 ноября в 21:46. Кроме того, в Минск можно поехать и 6 ноября в 20:13.

Из Минска поезд отправится 5 и 7 ноября в 19:03 и окажется на Витебском вокзале на следующие сутки в 08:53.

В состав поезда войдут купейные и плацкартные вагоны, а также вагоны с местами для маломобильных пассажиров. Все вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, системами кондиционирования воздуха, розетками для зарядки мобильных устройств. Пресс-служба РЖД

Ранее мы сообщали о том, что запуск ВСМ Москва — Петербург планируется до 2030 года.

Фото: Piter.TV