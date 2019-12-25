Авиакомпания "Россия" 14 февраля возобновит полеты из Петербурга в Минск

"Airbus A319" будет летать из Петербурга в Минск и обратно один раз в неделю.

С 14 февраля авиакомпания "Россия" возобновляет регулярные рейсы из Петербурга в Минск. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Рейсы будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям из аэропорта Пулково. Самолет вылетит в 10:00 и уже через 1 час 55 минут приземлиться в столице Беларуси. Обратный рейс запланирован на 12:55. В Пулково "Airbus A319" прибудет в 14:35.

Отметим, что на протяжении 4-6 лет компания не совершала перевозки в Минск по такому направлению.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что авиакомпания "Белавиа" возобновила перелеты из Минска в Петербург.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково