С мая Петербург и Челябинск свяжут дополнительные рейсы

Самолёты будут курсировать между городами до 11 раз в неделю.

Авиакомпания "Россия" увеличит число рейсов между Петербургом и Челябинском с мая. Об этом пишет пресс-служба перевозчика.

В преддверии летнего сезона самолёты будут курсировать между городами до 11 раз в неделю. Кроме того, с июня появится еще один ежедневный рейс.

На данный момент авиакомпания "Россия" ежедневно перевозит пассажиров по маршруту Петербург-Челябинск.

Ранее мы сообщили о том, что "Аэрофлот" увеличит число рейсов между Петербургом и Казанью с 1 июня.

Фото: Piter.TV