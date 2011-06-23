Из Петербурга на выходные назначат дополнительные электрички на Финляндском направлении

Дополнительные пригородные поезда будут назначены на выходные (22 и 23 июня) на Финляндском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Дополнительно 22, 23 июня 2024 года назначаются:

– №6813 Финляндский вокзал 9:40 – Мельничный Ручей 10:20

– №6824 Мельничный Ручей 11:16 – Финляндский вокзал 11:57

– №6915 Финляндский вокзал 11:16 – Мельничный Ручей 12:00

– №6828 Мельничный Ручей 12:49 – Финляндский вокзал 13:30

– №6201 Финляндский вокзал 9:01 – Парголово 9:28

– №6126 Парголово 10:25 – Финляндский вокзал 10:47

– №6203 Финляндский вокзал 11:02 – Парголово 11:28

– №6204 Парголово 12:10 – Финляндский вокзал 12:34

– №6205 Финляндский вокзал 13:30 – Парголово 13:54

– №6206 Парголово 14:02 – Финляндский вокзал 14:25

Изменяется расписание:

22 июня

– №6533 Финляндский вокзал 12:42 – Сосново 14:23

– №6536 Сосново 14:32 – Финляндский вокзал 16:14

23 июня

– №6863 Финляндский вокзал 9:13 – Мельничный Ручей 9:53

– №6864 Мельничный Ручей 10:10 – Финляндский вокзал 10:50

– №6815 Финляндский вокзал 10:18 – Мельничный Ручей 10:28

– №6866 Мельничный Ручей 11:45 – Финляндский вокзал 12:27

– №6821 Финляндский вокзал 12:44 – Мельничный Ручей 13:26

– №6920 Мельничный Ручей 13:36 – Финляндский вокзал 14:18.

В Петербурге электрички перешли на летний график с 26 мая 2024 года.

Фото: СЗППК