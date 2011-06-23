Из Петербурга на выходные назначат дополнительные электрички на Финляндском направлении

Дополнительные пригородные поезда будут назначены на выходные (22 и 23 июня) на Финляндском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Дополнительно 22, 23 июня 2024 года назначаются:
– №6813 Финляндский вокзал 9:40 – Мельничный Ручей 10:20
– №6824 Мельничный Ручей 11:16 – Финляндский вокзал 11:57
– №6915 Финляндский вокзал 11:16 – Мельничный Ручей 12:00
– №6828 Мельничный Ручей 12:49 – Финляндский вокзал 13:30
– №6201 Финляндский вокзал 9:01 – Парголово 9:28
– №6126 Парголово 10:25 – Финляндский вокзал 10:47
– №6203 Финляндский вокзал 11:02 – Парголово 11:28
– №6204 Парголово 12:10 – Финляндский вокзал 12:34
– №6205 Финляндский вокзал 13:30 – Парголово 13:54
– №6206 Парголово 14:02 – Финляндский вокзал 14:25
Изменяется расписание:
22 июня
– №6533 Финляндский вокзал 12:42 – Сосново 14:23
– №6536 Сосново 14:32 – Финляндский вокзал 16:14
23 июня
– №6863 Финляндский вокзал 9:13 – Мельничный Ручей 9:53
– №6864 Мельничный Ручей 10:10 – Финляндский вокзал 10:50
– №6815 Финляндский вокзал 10:18 – Мельничный Ручей 10:28
– №6866 Мельничный Ручей 11:45 – Финляндский вокзал 12:27
– №6821 Финляндский вокзал 12:44 – Мельничный Ручей 13:26
– №6920 Мельничный Ручей 13:36 – Финляндский вокзал 14:18.
В Петербурге электрички перешли на летний график с 26 мая 2024 года.
Фото: СЗППК
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