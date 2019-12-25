Дополнительные поезда между Петербургом и Москвой запускают в августе

Дополнительные поезда между Санкт-Петербургом и Москвой будут курсировать в августе. Об этом сообщили в пресс-службу РЖД.

Для обеспечения перевозок в период повышенного спроса в сообщении между двумя столицами назначаем дополнительные поезда:

– № 154 Москва – Санкт-Петербург отправлением 9, 16, 23 и 30 августа в 1:25

– № 237 Санкт-Петербург – Москва отправлением 10, 17, 24 и 31 августа в 15:59

– № 249 Санкт-Петербург – Москва отправлением 12 и 26 августа в 0:36

– № 250 Москва – Санкт-Петербург отправлением 15 августа в 8:10.

Ранее стало известно, что поезд Петербург – Великие Луки во второй раз за два года сменит номер.

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Фото: Piter.tv