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Дополнительные поезда между Петербургом и Москвой запускают в августе
Сегодня, 14:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Дополнительные поезда между Петербургом и Москвой запускают в августе

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Дополнительные поезда между Санкт-Петербургом и Москвой будут курсировать в августе. Об этом сообщили в пресс-службу РЖД.

Для обеспечения перевозок в период повышенного спроса в сообщении между двумя столицами назначаем дополнительные поезда:

 – № 154 Москва – Санкт-Петербург отправлением 9, 16, 23 и 30 августа в 1:25

– № 237 Санкт-Петербург – Москва отправлением 10, 17, 24 и 31 августа в 15:59

– № 249 Санкт-Петербург – Москва отправлением 12 и 26 августа в 0:36

– № 250 Москва – Санкт-Петербург отправлением 15 августа в 8:10.

Ранее стало известно, что поезд Петербург – Великие Луки во второй раз за два года сменит номер.

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Фото: Piter.tv

Теги: поезда, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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