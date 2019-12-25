Поезд Петербург – Великие Луки во второй раз за два года сменит номер

С 26 октября состав будет курсировать под номером 377/378.

Поезд сообщением Санкт-Петербург – Великие Луки в очередной раз изменит номер — это произойдет второй раз за последние два года. Как сообщает Telegram-канал "1520. Все о ж/д", с 26 октября 2025 года состав будет курсировать под номером 377/378, оставаясь на Витебском вокзале без возврата на Ладожский.

Ранее, в начале июня, стало известно о переносе отправления поезда №607/608 с Ладожского на Витебский вокзал с 22 августа. Неофициальной причиной изменений называли ремонтные работы на железной дороге. Скорректированное расписание предусматривает более раннее отправление из Петербурга — в 21:07 вместо 22:30. Время прибытия в Великие Луки также изменится: состав будет приходить в 6:30 вместо 7:30. Обратное расписание останется практически без изменений.

Пассажиры выразили недовольство новым графиком, отметив, что отправление в 21:07 слишком раннее для последнего поезда с Витебского вокзала. Кроме того, прибытие на ключевые станции маршрута теперь будет происходить глубокой ночью: в Сущево — в 3:23 вместо 5:20, в Локню — в 4:24 вместо 5:56.

Изменения также затронут вагоны беспересадочного сообщения Санкт-Петербург – Себеж. Их стоянка в Великих Луках увеличится с 2 часов 40 минут до 3 часов 40 минут, что приведет к росту общего времени в пути с 14 часов 16 минут до 15 часов 39 минут.

Ранее мы сообщали, что автобус с россиянами попал в ДТП в Турции.

Фото: Telegram-канал "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок"