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В Петербурге на четыре маршрута вышли дополнительные автобусы
Сегодня, 13:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге на четыре маршрута вышли дополнительные автобусы

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Для повышения комфорта поездок количество подвижного состава увеличено на маршрутах №№ 6, 171, 328 и 375.

На четыре маршрута в разных районах Петербурга 12 апреля вышли 16 дополнительных автобусов. Об этом сообщила пресс-служба "Пассажиравтотранс".

Для повышения комфорта поездок количество подвижного состава увеличено на маршрутах №№ 6, 171, 328 и 375. Это позволит сократить ожидание транспорта.

В апреле "Пассажиравтотранс" уже направил на востребованные линии 49 дополнительных автобусов.

Также с 15 апреля в Петербурге начнут ходить дополнительные пригородные автобусы.

Фото: Пассажиравтотранс

Теги: автобус, пассажиравтотранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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