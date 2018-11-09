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Из Петербурга в Таллин и Хельсинки будет ходить больше автобусов
Сегодня, 14:49
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Alena_Zinovieva

Из Петербурга в Таллин и Хельсинки будет ходить больше автобусов

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В каждую сторону добавили по одному рейсу.

Компания Lux Express увеличила количество автобусных рейсов из Петербурга в Таллин и Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В каждую сторону добавили по одному рейсу. Теперь в финском направлении будет курсировать пять автобусов ежедневно, а в эстонскую — девять.

Чтобы закупить три дополнительных автобуса, потребовалось более 100 млн рублей. Их пустят на линии в ближайшие две недели. Увеличить количество транспортных средств решили в связи с ростом пассажиропотока.

Ранее мы писали, что между Петербургом и Таллином могут появиться скоростные поезда.

Фото: pixabay.com

Теги: дополнительные автобусы, таллин, хельсинки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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