Из Петербурга в Таллин и Хельсинки будет ходить больше автобусов

В каждую сторону добавили по одному рейсу.

Компания Lux Express увеличила количество автобусных рейсов из Петербурга в Таллин и Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В каждую сторону добавили по одному рейсу. Теперь в финском направлении будет курсировать пять автобусов ежедневно, а в эстонскую — девять.

Чтобы закупить три дополнительных автобуса, потребовалось более 100 млн рублей. Их пустят на линии в ближайшие две недели. Увеличить количество транспортных средств решили в связи с ростом пассажиропотока.

Ранее мы писали, что между Петербургом и Таллином могут появиться скоростные поезда.

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