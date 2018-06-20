В часы пик в Петербурге начнут ходить дополнительные "Чижики"

Речь идёт о двадцати новых "Чижиках", которые уже готовы к эксплуатации.

С начала мая в часы пик в Петербурге все действующие трамвайные маршруты усилят "Чижиками". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Данная информация была озвучена на выездном совещании вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова и представителей транспортной сферы города. Особенно в усилении движения нуждаются маршруты №8 и 64. Инвесторы и представители властных структур убедились в этом лично, прокатившись по данным маршрутам.

Речь идёт о двадцати новых "Чижиках", которые уже готовы к эксплуатации. К середине лета будут готовы еще три состава.

Ранее на Piter.TV: "Чижик" поедет по Красногвардейскому району 1 сентября.

Фото: Piter.tv