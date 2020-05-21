Политик завершит прием гидроксихлорохина через несколько дней.

Дональд Трамп пообещал прекратить самостоятельную борьбу с коронавирусом. Издание The Hill рассказало о том, что президент США в ближайшее время завершит принимать препарат от малярии, который он использует в качестве профилактики коронавируса. Об том политик заявил журналистам во время встречи с губернаторами из Арканзаса и Канзаса.

По-моему, курс лечения заканчивается через два дня. Думаю, это произойдет через два дня Дональд Трамп, президент США

Напомним, что на американского лидера обрушилась общественная критика из-за того, что Трамп начал принимать противомалярийное лекарство, эффективность которого не доказана против COVID-19. Во время брифинга в Белом доме политик объяснил, что ежедневно выпивает по таблетке гидроксихлорохина. Представитель Белого дома Кейли Макэнани рассказала в интервью CBN News, что препарат назначался Трампу врачом Шоном Конли.

Популярное лекарство от коронавируса признали опасным.

Видео: Youtube/ FOX 10 Phoenix