Дональд Трамп на званном ужине при свечах накормил чемпионов фастфудом

В сети опубликованы фото и видеокадры Трампа на фоне еды из сетей быстрого питания.

В понедельник Дональд Трам пригласил в Белый Дом чемпионов по американскому футболу, команду Clemson Tigers, и накормил их гамбургерами из закусочных.

Званный ужин был при свечах, в роскошном зале на дорогой посуде. Но само угощение вызвало удивление. На столе высились упаковки из известных сетей быстрого питания. Гамбургеры, картошка фри и соусы - вот меню почетного ужина.

Дональд Трамп зажег свечи на столе, произнес речь и удалился. По заявлению пресс-службы Белого Дома, Дональд Трамп еду заказал и оплатил сам, включая доставку. Такой неожиданный поступок объясняется тем, что в стране 4ю неделю приостановлена работа федерального правительства. Поэтому расходы на представительские цели, включая оплату услуг персонала, урезаны. Некоторые сотрудники и вовсе отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Видео и фото : Белый Дом(США)