Домушник, отжав стеклопакет, ограбил квартиру в Колпино

Добычей грабителя стали драгоценности, телефон и деньги.

В четверг, 5 марта, в дежурную часть службы "112" обратилась 28-летняя женщина, старший мастер ГОЗ "Обуховский завод", и заявила об ограблении своей квартиры. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевший, домушник проник в квартиру дома на улице Тазаева в Колпино 5 марта в период с 20:00 до 21:10. Неизвестный, попал в помещение, отжав стеклопакет окна на 1 этаже со стороны двора. Добычей грабителя стали три пары золотых сережек, обручальное золотое кольцо, мобильный телефон и 20 тысяч рублей. Общий ущерб составил 69 500 рублей.

Расследование продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV