В Петербурге домашняя собака искусала лицо годовалого мальчика

Инцидент произошел в воскресенье, 17 апреля, в квартире дома на Поэтическом бульваре.

В Петербурге домашняя собака покусала годовалого мальчика. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 апреля, в квартире дома на Поэтическом бульваре.

По словам родителей, собака внезапно набросилась на мальчика. У ребенка диагностировали множественные раны лица, а также левой ушной раковины и полости рта. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

На выходных в Ленобласти ребенок провалился сквозь прогнивший пол и попал в реанимацию.

Фото: Piter.tv