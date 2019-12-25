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В Петербурге домашняя собака искусала лицо годовалого мальчика
Сегодня, 11:09
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В Петербурге домашняя собака искусала лицо годовалого мальчика

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Инцидент произошел в воскресенье, 17 апреля, в квартире дома на Поэтическом бульваре.

В Петербурге домашняя собака покусала годовалого мальчика. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 апреля, в квартире дома на Поэтическом бульваре.

По словам родителей, собака внезапно набросилась на мальчика. У ребенка диагностировали множественные раны лица, а также левой ушной раковины и полости рта. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

На выходных в Ленобласти ребенок провалился сквозь прогнивший пол и попал в реанимацию.

Фото: Piter.tv

Теги: ребенок, собака
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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