Дома ветеранов в Тосненском районе отремонтируют более чем за 7,5 млрд рублей

Средства будут направлены из регионального бюджета.

Тосненский район Ленобласти получит более 7,5 млн на ремонтные работы в 22-ух домах ветеранов. Об этом сообщил глава районной администрации Андрей Клементьев.

Так, планируется привести в порядок жильё блокадников, инвалидов, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и участников Великой Отечественной войны.

Средства будут направлены из регионального бюджета в рамках закона "О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов".

Ранее мы сообщили о том, что за полгода в Ленобласти ввели более 2 млн "квадратов" жилья.

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