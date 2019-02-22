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Дома в квартале Малая Охта начали сносить по программе реновации
Сегодня, 18:47
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smirenny

Дома в квартале Малая Охта начали сносить по программе реновации

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На месте домов возведут вторую очередь ЖК "Малая Охта".

В Петербурге начался снос домов по программе реновации в квартале Малая Охта, 16. На их месте будет построена вторая очередь ЖК "Малая Охта". 

Сообщается, что в домах располагались общежития с квартирами от 12 до 32 комнат с общей кухней и санузлом. Так, расселили около 130 семей, в частности 74 семьи собственников. Расходы на расселение составили более 832 миллионов рублей. В районе уже возвели первую очередь ЖК "Малая Охта". Отмечается, что квартал является первым в программе развития застроенных территорий, который полностью расселен и готов к завершающему этапу строительства. 

Ранее мы писали, что в Петербурге остались нерасселёнными еще 70 тысяч коммуналок.

Фото носит иллюстративный характер: pixabay

Теги: программа реновации, снос здания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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