Дома в квартале Малая Охта начали сносить по программе реновации

На месте домов возведут вторую очередь ЖК "Малая Охта".

В Петербурге начался снос домов по программе реновации в квартале Малая Охта, 16. На их месте будет построена вторая очередь ЖК "Малая Охта".

Сообщается, что в домах располагались общежития с квартирами от 12 до 32 комнат с общей кухней и санузлом. Так, расселили около 130 семей, в частности 74 семьи собственников. Расходы на расселение составили более 832 миллионов рублей. В районе уже возвели первую очередь ЖК "Малая Охта". Отмечается, что квартал является первым в программе развития застроенных территорий, который полностью расселен и готов к завершающему этапу строительства.

Ранее мы писали, что в Петербурге остались нерасселёнными еще 70 тысяч коммуналок.

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