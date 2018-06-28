Дом книготорговца Говинга в Выборге спасут за счет бюджета региона

Собственник здания уже стал фигурантом уголовного дела.

Ппротивоаварийные и консервационные меры в Доме бывшего книготорговца Говинга в Выборге выполнят за счет бюджета региона. Об этом сообщил портал правительства Ленобласти 24 ноября.

Местная администрация борется за здание №11 по Крепостной улице с весны, когда собственнику, ООО "СК "Северо-Запад", многократно пытались напомнить о необходимости сохранить объект по решению суда. Сейчас в отношении недобросовестного собственника возбудили уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия, в прокуратуру и суд поданы иски с требованием изъять Дом Говинга в собственность государства. Отмечается, что ситуация осложнена нахождением юрлица-собственника в процедуре банкротства, здание, как выяснилось, многократно закладывалось в банки как имущество.

Известно, что регион профинансирует первоочередные работы на объекте перед реставрацией, затем собственнику выставят иск о возмещении затраченных на данные работы средств.

Совсем недавно Крепостную улицу снова закрыли для прохода из-за риска обрушения фасада дома-памятника.

Фото: администрация МО "Выборгский район"