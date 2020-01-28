Дом Кракау на Васильевском острове признан памятником регионального значения

Здание, построенное в 1865-1866 годах по проекту архитектора Александра Кракау, является оригинальным образцом петербургского доходного дома середины XIX века.

Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова "Дом А.И. Кракау" (8-я линия В.О., д. 43, лит. А, Б) включён в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Здание, построенное в 1865-1866 годах по проекту архитектора Александра Кракау, является оригинальным образцом петербургского доходного дома середины XIX века. Лицевой фасад решён в стиле эклектики с использованием мотивов архитектуры ренессанса.

Дом А.И. Кракау в основном сохранил свой исторический облик, лепной декор лицевого фасада и отделку дворовых фасадов, своды в арочном проезде и помещениях первого этажа, конструкцию и материал лестниц.



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Фото: КГИОП