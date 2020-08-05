Дом Поливанова и Дом Вельяшева в центре Петербурга признали региональными памятниками

Здания построили в 1877 году и 1878 году.

Дом Дмитрия Поливанова на Пушкинской улице и Дом Василия Вельяшева на Колокольной улице признаны объектами культурного наследия регионального значения. Соответствующие распоряжения подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров.

Дом Поливанова построили в 1877 году по проекту инженера Владимира Славянского для тайного советника, генерала Дмитрия Поливанова. В настоящее время здание выполняет функцию жилого дома, в котором сохранились исторические интерьеры парадных лестниц.



Дом Вельяшева возвели в 1878 году. Он был создан по проекту архитектора Николая Беккера для коллежского советника Василия Вельяшева. На протяжении нескольких лет домом владели Николай Крундышев, Фёдор Шаляпин и Екатерина Бремер. После революции 1917 года в доме обосновались коммунальные квартиры. В настоящее время дом также выполняет функцию жилого дома.

Также на днях Дом Глухарева в центре Петербурга признали региональным памятником.

Фото: пресс-служба КГИОП