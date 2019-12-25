  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дом Глухарева в центре Петербурга признали региональным памятником
Сегодня, 15:23
83
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Дом Глухарева в центре Петербурга признали региональным памятником

0 0

Здание построили в 1905 году.

Доходный дом купца Евгения Глухарева на 7-й Красноармейской улице включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП). 

Здание построили в 1905 году по проекту инженера Леонида Харламова для купца 1-й гильдии Евгения Глухарева. После революции  дом был национализирован, в нём и дворовых флигелях были устроены коммунальные квартиры. До наших дней дом сохранился без значительных изменений. 

Ранее мы писали, что Дом Афанасьева в центре Петербурга признан региональным памятником.

Фото: пресс-служба КГИОП

Теги: дом глухарева, памятник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии