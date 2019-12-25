Дом Афанасьева в центре Петербурга признан региональным памятником

Первые чертежи здания датируются 1876 годом.

Дом Ивана Афанасьева на Пушкинской улице включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП).

Первые чертежи здания датируются 1876 годом. Автором проекта выступил архитектор Эммануил Густавович Юргенс, который на тот момент занимал пост техника Городской управы. До наших дней дом сохранился без значительных изменений: сохранились дворовые фасады и планировка двора, исторические интерьеры вестибюлей и парадных лестниц.

Ранее мы писали, что Дом Николаи и Дом Александрова в центре Петербурга признаны региональными памятниками.

Фото: пресс-служба КГИОП