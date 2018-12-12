Дом Советов остался без тепла

После устранения одного дефекта образовался другой.

Из-за дыры на внутридворой сети без отопления остался Дом Советов на Московском проспекте. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой очевидцев.

Дефект нашли и устранили 12 марта. Однако, после этого образовалась новая дыра. Главный энергетик ОАО "Исток" Олег Стариков сообщил, что ремонт трубы закончится к середине текущей недели. Все это время Дом Советов остается без тепла.

Дом Советов расположен по Московскому проспекту, 212. Его построили в 1936-1941 годах, на сегодняшний день в нем сдают под аренду помещения.

Ранее под окнами БДТ лопнула труба с горячей водой.

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