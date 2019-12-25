Дом Купца Елисеева и дача Кинга в Зеленогорске станут гостинично-досуговым комплексом

Смольный одобрил изменения.

В понедельник, 21 декабря, в пресс-службе комитета по инвестициям сообщили, что ООО "Новые пространственные решения" инициировали проект по созданию досугово-гостиничного комплекса в рамках концессионного соглашения в доме Купца Елисеева и даче Кинга в Зеленогорске. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

За 49 лет инвестор реконструирует 7 зданий, в том числе вышеупомянутые дачу и дом. Объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. В ходе реконструкции появится гостиничный комплекс, детские площадки, спортивные и туристические объекты. Объем инвестиций составит от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей. Чиновники подчеркнули, что переговоры с инвесторами продолжатся. Данный проект может стать примером восстановления неиспользуемых объектов и их преобразования в интересное общественное пространство.

Ранее мы писали, что в исторических зданиях на Галерной появится элитное жильё.

Фото: citywalls.ru