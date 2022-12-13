Дом Культуры в Сланцах реконструируют с сохранением исторического облика

В обновлённом здании обустроят большой и малый концертные залы, а также помещения для учебных занятий искусством.

На улице Ленина в Сланцах продолжается реконструкция Дома культуры. Как сообщила пресс-служба строительного комитета Ленинградской области, объект сохранит свой исторический облик, получив при этом современное оснащение.

Пропет капитального ремонта здания был разработан в рамках госпрограммы "Развитие культуры в Ленобласти". В ходе реконструкции в ДК будут заменены системы пожарно-охранной и звонковом сигнализации, а также телефонные сети, системы вентиляции и молниезащиты. Затем будет полностью обновлён фасад с сохранением лепнины.

Внутри объекта будут оборудованы большой и малый концертные залы на 450 и 150 мест соответственно, помещения для учебно-методических занятий, хореографией, ИЗО и хоровым пением.

Ранее мы сообщили о том, что крещенские купания в Ленобласти будут проводить по 31 адресу.

Фото: строительный комитет Ленобласти