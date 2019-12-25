Дом Августа и Карла Шрейберов признали региональным памятником

Здание возвели в 1879 году.

Дом Августа и Карла Шрейберов на улице Чайковского включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП).

Здание возвели в 1879 году по проекту архитектора Василия Фёдоровича фон Геккера для купцов, прусских подданных Августа и Карла Шрейберов. В свое время домом владели статский советник Сергей Гагарин, позже его купила жена коллежского асессора Павлинова, затем его приобрел Василий Брунст. После революции жилые площади дома были переведены в коммунальные квартиры. Дом выполняет жилую функцию.

Ранее Дом Глухарева в центре Петербурга признали региональным памятником.

Фоото: пресс-служб КГИОП