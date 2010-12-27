Должникам в Петербурге запретят претендовать на налоговые льготы

В парламенте петербурга обсудят налоговые льготы по категориям.

В ЗакСе Петербурга планируют ввести четыре блока корректировок, которые будут касаться налоговых льгот. Первый предусматривает порядок предоставления льгот для бизнесменов города. Им разрешат послабления только в том случае, если предприниматели не будут иметь долгов перед бюджетом, КИО и внебюджетными фондами. Об этом сообщил на собрании Комитета финансов Алексей Корабельников.

Второй блок устанавливает порядок замены налоговых льгот на предоставление субсидий на земельные участки и имущество для госучреждений в социально сфере. Проект будет реализован к 2021 году. Третий блок касается отмены неэффективных льгот. В частности, это затронет деятельность владельцев транспортных средств,изготовленных более 30 лет назад. В четвертом блоке депутаты обсудят введение налоговых послаблений для собственников жилья в коммуналках на недвижимость. Известно, что хозяевам комнат уменьшат налог на сумму кадастровой стоимости 10 кв.м.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Минфине озвучили регионы, где с 2020 года появится новый налоговый режим для самозанятых.

Фото: Piter.tv

