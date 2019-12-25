Респондентам также предложили дать прогноз о том, сколько будет стоить доллар в будущем.

Доля следящих за курсом доллара россиян выросла до максимума с марта - до 63%. Это показало новое исследование ВЦИОМа.

Изредка следит за курсом 41%, регулярно — 22%.

Около 37% респондентов признались, что не следят за курсом американской валюты. Отмечается, что особенно сильно интерес к доллару возник в октябре 2020 года. Годом ранее в том же месяце 49% опрошенных россиян признались, что не следили за курсом.

Респондентам также предложили дать прогноз о том, сколько будет стоить американская валюта в течение ближайших трёх месяцев. Более 60% предположили, что 85 рублей, а 46% опрошенных заявили, что через год доллар подорожает до 90 рублей.

Ранее Белоусов заявил, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревогу.

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