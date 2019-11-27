В России выросла доля нелегальных сигарет

Больше всего контрафакта поставляется из Белоруссии.

Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале текущего года достигла 15,6% от всех проданных пачек. Это на 7,2 п.п.выше, чем за такой же период прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования Nielsen.

Больше всего контрафактной табачной продукции в Россию прибывает из Белоруссии. Это 36% от всего объема незаконного оборота. Далее по списку идут Казахстан (8,9%), Армения (8,8%). Всего из стран ЕАЭС в Россию приходит до 55,4% продукции с теневого рынка.

Доля контрафакта, произведенного в России, составляет 9,6%.

Ранее на ж/д станции "Обухово" пресекли продажу контрафактных часов.