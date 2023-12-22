Доля импортной техники для уборки в Петербурге упала до 37%

В настоящее время парк уборочных машин города насчитывает 2 415 единиц техники.

По сравнению с 2021 годом доля импортной техники в парке машин для уборки Северной столицы снизилась с 45% до 37%. Об этом сообщили "Фонтанке" в городском комитете по благоустройству.

По данным ведомства, в последние годы приобретается исключительно техника российского и белорусского производства. В настоящее время парк уборочных машин города насчитывает 2 415 единиц техники.

Добавим, что в 2023 году из бюджета Петербурга будут выделены 3,8 млрд рублей на закупку машин для дорожных предприятий.

Ранее стало известно, как плавят лед на тротуарах в Петербурге.

Фото: Piter.TV