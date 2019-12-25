Кинокритик Антон Долин рассказал о причинах ухода из "Вечернего Урганта"

Он связал это с рецензией на фильм о декабристах "Союз спасения".

Очередным гостем программы Юрия Дудя на YouTube стал кинокритик Антон Долин. В разговоре с журналистом он рассказал, почему ему пришлось покинуть шоу "Вечерний Ургант".

По мнению Долина, его уход связан с рецензией на фильм о декабристах "Союз спасения", созданный при участии Первого канала. Он считает, что никогда не подходил руководителям этого телеканала, а тут чаша терпения переполнилась.

Официальную причину ухода из программы Ивана Урганта Долину никто не озвучил. То, что он знает, ему передали с чужих слов. Свое увольнение кинокритик назвал "отложенной казнью".

Российский военно-драматический фильм режиссера Андрея Кравчука "Союз спасения" вышел 26 декабря 2019 года. Долин опубликовал рецензию в издании "Медуза" за два дня до премьеры. Он назвал картину – эпической хроникой заслуженного провала, а героев – наивными выпивохами и невротиками, готовыми ради благой цели утопить Россию в крови.

Ранее мы писали, что Собчак стала самым цитируемым журналистом октября.

Фото: скриншот из программы Юрия Дудь "вДудь"