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Кинокритик Антон Долин рассказал о причинах ухода из "Вечернего Урганта"
Сегодня, 8:00
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Alena_Zinovieva

Кинокритик Антон Долин рассказал о причинах ухода из "Вечернего Урганта"

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Он связал это с рецензией на фильм о декабристах "Союз спасения".

Очередным гостем программы Юрия Дудя на YouTube стал кинокритик Антон Долин. В разговоре с журналистом он рассказал, почему ему пришлось покинуть шоу "Вечерний Ургант".

По мнению Долина, его уход связан с рецензией на фильм о декабристах "Союз спасения", созданный при участии Первого канала. Он считает, что никогда не подходил руководителям этого телеканала, а тут чаша терпения переполнилась.

Официальную причину ухода из программы Ивана Урганта Долину никто не озвучил. То, что он знает, ему передали с чужих слов. Свое увольнение кинокритик назвал "отложенной казнью".

Российский военно-драматический фильм режиссера Андрея Кравчука "Союз спасения" вышел 26 декабря 2019 года. Долин опубликовал рецензию в издании "Медуза" за два дня до премьеры. Он назвал картину – эпической хроникой заслуженного провала, а героев – наивными выпивохами и невротиками, готовыми ради благой цели утопить Россию в крови.

Ранее мы писали, что Собчак стала самым цитируемым журналистом октября.

Фото: скриншот из программы Юрия Дудь "вДудь"

Теги: антон долин, первый канал, юрий дудь
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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