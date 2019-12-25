Долгожителям Ленобласти ко дню рождения предоставят выплаты от 15 до 25 тысяч рублей

Выплаты являются единовременными в 90, 95 и 100 лет.

В Ленобласти учредили единовременную выплату в честь 90, 95 и 100-летних юбилеев. Жители старше 100 лет будут получать такой подарок ежегодно. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В честь 90-летия именинники получат по 15 тысяч рублей, к 95-летию – 20 тысяч рублей, к 100-летию юбилярам выплатят 25 тысяч.

Получить денежную выплату смогут только пожилые граждане, постоянно проживающие на территории 47 региона.

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