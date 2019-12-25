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Долгожителям Ленобласти ко дню рождения предоставят выплаты от 15 до 25 тысяч рублей
Сегодня, 8:29
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nastya960

Долгожителям Ленобласти ко дню рождения предоставят выплаты от 15 до 25 тысяч рублей

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Выплаты являются единовременными в 90, 95 и 100 лет.

В Ленобласти учредили единовременную выплату в честь 90, 95 и 100-летних юбилеев. Жители старше 100 лет будут получать такой подарок ежегодно. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В честь 90-летия именинники получат по 15 тысяч рублей, к 95-летию – 20 тысяч рублей, к 100-летию юбилярам выплатят 25 тысяч.

Получить денежную выплату смогут только пожилые граждане, постоянно проживающие на территории 47 региона.

В Ленобласти 40 тысяч жителей бесплатно получили лекарства от COVID-19.

Фото: pixabay

Теги: выплаты, день рождения, долгожители
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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